Scuola, iscrizioni al via. Tante novità a Capannoli

Si aprono le iscrizioni alle prime classi di tutte le scuole e Capannoli si fa trovare con un’offerta rinnovata. Capannoli e Santo Pietro Belvedere offrono scuole completamente rinnovate, nei confort, nell’estetica, negli spazi esterni. Ultimo in ordine cronologico è stato l’intervento di riqualificazione della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri: i locali interni sono stati inaugurati a settembre ed i lavori esterni sono in via di completamento.

"Fa bella mostra di sé anche la scuola dell’infanzia dedicata a Rita Levi-Montalcini, ricostruita sulle macerie del vecchio edificio demolito che ha lasciato il posto ad una scuola più ampia realizzata in legno, inaugurata appena tre anni fa – sottolinea la sindaca Arianna Cecchini – E poi le due scuole primarie, a Capannoli ed a Santo Pietro Belvedere, la prima a tempo corto e l’altra a tempo pieno, entrambe spaziose e confortevoli, dotate di numerosi laboratori, completamente autonome dal punto di vista energetico e con ampi spazi esterni; un grande auditorium caratterizza la scuola di Capannoli, mentre a Santo Pietro è presente un luminoso refettorio per il consumo dei pasti. Un bel biglietto da visita per un Comune che conta numerose giovani famiglie residenti e che non vive come altri Comuni lo spopolamento e il decremento demografico".

Accanto agli investimenti in edilizia scolastica, l’amministrazione comunale offre una serie di servizi. Oltre a garantire i più classici servizi come lo scuolabus o il servizio di refezione scolastica completamente biologica garantita dal centro cottura comunale, a Santo Pietro Belvedere i ragazzi della scuola primaria vanno a scuola con il Pedibus, una fila indiana sostenuta da una corda che permette il tragitto casa-scuola e ritorno a piedi tra le vie del paese. Alla scuola dell’infanzia invece il Comune garantisce il servizio di pre e post scuola: i genitori possono lasciare i bambini a scuola per un’ora al mattino prima che inizi la scuola e per un’ora e mezza al pomeriggio, dopo il termine delle lezioni. Un servizio che favorisce la conciliazione del tempo lavoro al tempo famiglia per i genitori che hanno l’esigenza di stare fuori per lavoro molte ore. Sul canale Youtube del Comune alcuni video illustrano le scuole, con immagini e brevi spiegazioni dei servizi offerti.