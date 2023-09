Scuola Infanzia Albero Azzurro Santa Croce: Ecosostenibilità con Impianto Fotovoltaico

SANTA CROCE

"Una scuola più sostenibile, con un impianto fotovoltaico sul tetto. E’ questo l’edificio dell’Infanzia Albero Azzurro dove sono stati completati lavori di efficientamento energetico grazie ad un finanziamento del ministero della Transizione Ecologica di 250.000 euro". A dirlo è la sindaca Giulia Deidda che specifica: "L’intervento, realizzato durante l’estate, ha visto l’installazione di un nuovo generatore a pompa di calore per la climatizzazione invernale ed estiva, la sostituzione di tutti i ventilconvettori, l’installazione di uno scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e l’installazione di un impianto fotovoltaico in copertura da 50 Kwh per la produzione di energia rinnovabile completo di batterie di accumulo".

La scuola dell’Infanzia Albero Azzurro ospita al suo interno anche la cucina centralizzata a servizio delle scuole comunali e quindi necessita di importanti forniture di energia elettrica.

L’Albero Azzurro è composto da un ampio e luminoso salone centrale adibito ad attività multifunzionali, intorno al quale sono disposte le aule con bagni, due stanze ad uso laboratorio e uno spazio definito "angolo morbido" per attività psicomotorie. Su tre lati l’edificio è circondato da un giardino, attrezzato con giochi. Il plesso è dotato di una mensa e, come detto, della cucina centralizzata che prepara 800 pasti al giorno. Le sezioni sono 8 per un totale di 240 bambini.

"L’intervento di efficientamento energetico dell’Albero Azzurro fa parte di una serie di investimenti che l’amministrazione comunale sta facendo sugli edifici pubblici, tra cui anche il teatro, che è in dirittura d’arrivo" conclude la sindaca Deidda.