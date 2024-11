Scuola chiusa da un anno. Ecco le scelte in ballo

MONTOPOLI

Il futuro dell’edificio della scuola dell’Infanzia di via Uliveta a Montopoli (per decenni scuola elementare, la prima del paese) è legato a una serie di valutazioni che dovranno essere affrontate da due commissioni consiliari speciali. Una sulla rigenerazione urbana e l’altra sulla scuola. E tra le variabili, non di secondaria importanza, ci sono anche il numero dei bambini dei prossimi anni e l’entità dei lavori. L’edificio, lo ricordiamo, è chiuso dallo scorso anno a causa delle infiltrazioni dal tetto. Il maltempo del 3 novembre del 2023 aveva costretto il Comune a chiudere la struttura e trasferire i bambini.

"Dalle verifiche è emerso che il plesso ha subito infiltrazioni di acqua – aveva spiegato il Comunbe in una nota – Per questo è stata ordinata la chiusura". A metà dicembre dal Comune si parlava ancora di "tempi incerti e valutazione di lavori da effettuare". Da dicembre non sono stati eseguiti interventi e ora la nuova amministrazione guidata dall’ex vicesindaca Linda Vanni ha deciso di affidarsi a due commissioni consiliari che si riuniranno per la prima volta questa settimana. Della commissione sulla rigenerazione urbana e il futuro dei centri storici è composta da Marco Bonciolini, Gabriella Tessieri e Marica Rossi per la maggioranza, Vanessa Di Vito, Massimo Tesi e Lara Reali per i gruppi di minoranza. Della commissione sulla scuola e sul plesso unico fanno parte invece Silvia Doni, Lorenzo Storti e Fabiano Bertelli per la maggioranza, Riccardo Pistolesi, Simone Coppa e Giovanni Storti per le minoranze. Le due commissioni di studio si occuperanno di queste due questioni senza sovrapporsi alle commissioni già esistenti e senza bloccare il lavoro dell’amministrazione comunale. Avranno tempo 12 mesi per lavorare insieme al consiglio comunale e ai gruppi di cittadini.

g.n.