Scout raccolgono rifiuti e... mezzo chilo di droga

PONSACCO

Mezzo chilo di hashish è stato ritrovato in mezzo a quintali di rifiuti abbandonati lungo gli argini della Cascina, a Ponsacco. Il ritrovamento è stato fatto domenica da un gruppo di bambini e ragazzini Scout che erano sulle sponde del fiume che attraversa Ponsacco insieme ai loro capi. La giornata era stata organizzata per raccogliere rifiuti abbandonati. E così è stato. Ma, oltre ai rifiuti, sono stati trovati circa 500 grammi di hashish che, evidentemente, erano stati nascosti da qualche spacciatore. I responsabili del gruppo hanno allertato i carabinieri che sono arrivati sull’argine della Cascina e hanno recuperato l’involucro con la droga che è stata posta sotto sequestro. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di risalire a chi ha lasciato lo stupefacente sull’argine. Raccolti rifiuti di ogni genere. Molti ingombranti.