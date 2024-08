Scoperta una distesa di discariche. Quintali di rifiuti abbandonati. La finanza denuncia cinque persone

di Gabriele Nuti

Tre discariche abusive di quintali di rifiuti speciali sono state scoperte dai militari della guardia di finanza di Pisa e delle compagnie di Pontedera e San Miniato. Cinque persone sono state denunciate e le tre aree, individuate nei territori comunali di Calcinaia, San Miniato e Cascina per un totale di oltre 22.700 metri quadrati, sono state poste sotto sequestro. Tra i rifiuti speciali trovati pneumatici, 343 veicoli fuori uso, parti meccaniche, motori e batterie esauste, elettrodomestici e scarti edilizi, "in violazione della normativa ambientale e in spregio alle cautele indispensabili per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini", specifica il comando provinciale delle fiamme gialle.

"Le aree adibite a discariche incontrollate di rifiuti nei comuni di Cascina, Calcinaia e San Miniato – spiegano ancora dal comando della guardia di finanza – erano nascoste dalla fitta e incolta vegetazione. I controlli hanno consentito di riscontrare l’assenza delle prescritte autorizzazioni e la mancanza della necessaria impermeabilizzazione, da cui conseguentemente derivano alti rischi di infiltrazione di sostanze nocive nel terreno sottostante e nei vicini bacini d’acqua, comportando un grave pericolo per la salute pubblica".

I militari delle fiamme gialle, dopo aver compiuto tutti i sopralluoghi e gli accertamenti del caso hanno sottoposto a sequestro le aree coinvolte e i rifiuti depositati e denunciato all’autorità giudiziaria cinque persone, tutte di nazionalità italiana. Si tratta di proprietari dei terreni e del titolare di un’attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli. Il reato che viene loro contestato è "gestione di rifiuti non autorizzata come previsto dal testo unico ambientale".

I cinque sono stati denunciati alla Procura di Pisa che, esaminata la documentazione in suo possesso e fornita dalla guardia di finanza, deciderà il da farsi. Anche questa attività messa in atto dalle fiamme gialle del comando provinciale di Pisa e delle compagnie di Pontedera e San Miniato testimoniano "la costante attenzione a tutela dell’ambiente e a contrasto dell’inquinamento indiscriminato, pericolo per la salute dei cittadini e per l’ecosistema".