Scalatore caduto sul Monte Serra: è grave, recuperato con l’elisoccorso

Buti (Pisa), 2 aprile 2024 – Grave incidente durante una cordata sul Monte Serra, in provincia di Pisa. Due scalatori coinvolti, uno ferito in modo grave e recuperato con l’elisoccorso Pegaso.

In base alle prime informazioni sulla dinamica dell’incidente, la cordata composta dai due escursionisti aveva raggiunto una prima sosta da dove erano partiti per un secondo tiro di corda quando il primo di cordata è caduto. Ha battuto in modo violento su una roccia e ha riportato un trauma cranico e spinale. Illeso il secondo scalatore.

Sul posto è intervenuta la stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano. Lanciato l’allarme sul posto si è recata una squadra di soccorritori alpini con due sanitari che ha raggiunto l’ambulanza già presente. Arrivati anche i vigili del fuoco.

Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso regionale Pegaso 3 e il tecnico di elisoccorso del SAST che ha provveduto a recuperare lo scalatore ferito per poi trasportarlo all’ospedale Cisanello di Pisa. Poi l’elisoccorso ha recuperato anche il secondo di cordata.