Sarà una settimana intensa per la chitarra classica

PONTEDERA

La città di Pontedera si prepara ad ospitare la settimana della chitarra classica. Da domenica 12 a domenica 19 novembre, nella sede dell’Accademia Musicale Pontedera in corso Matteotti, andrà in scena un appuntamento che si presenta imperdibile per gli studenti e gli appassionati dello strumento. Si comincia domenica 12 novembre, alle ore 10, con il convegno "La didattica chitarristica in Toscana: quale presente, quale futuro", dove i docenti dei principali conservatori toscani, dei licei musicali e delle scuole medie ad indirizzo musicale si ritroveranno per parlare ed analizzare i vari aspetti legati allo studio dello strumento. Martedì 14 novembre, alle ore 21, il chitarrista cileno Lorenzo Enrique Rivara presenterà il progetto "la chitarra di Violeta Parra", un concerto dedicato alle musiche della nota compositrice cilena. Mercoledì 15, sempre alle 21, sarà la volta di Veronica Barsotti, docente dell’Accademia, a presentare un programma tutto dedicato alla musica del ‘700 e in particolare a Kapsberger, Weiss e Scarlatti. Il clou della manifestazione sarà sabato 18 e domenica 19 novembre quando si terrà l’ottava mostra di liuteria di chitarra classica, dove 20 liutai provenienti da tutta Italia esporranno i propri strumenti al pubblico. Nell’occasione sarà possibile provare gli strumenti. Ospite della mostra Albaguitarbeards, ditta di accessori per chitarra. A cornice della mostra, il sabato 18 alle 17 Piero Bonaguri terrà un concerto dedicato alla musica contemporanea italiana per chitarra mentre, alle ore 21 Adriano Del Sal si esibirà con un programma dedicato a Bach, Barrios, Tarrega e Moreno-Torroba. Il maestro Del Sal nei giorni successivi terrà anche una master class. La chiusura della mostra avverrà domenica 19 novembre alle ore 17 quando Duccio Bianchi esibendosi nella tradizionale prova comparativa suonerà tutti gli strumenti esposti.