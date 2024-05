Santa Croce verso le elezioni. La lista del centrosinistra con Bucci

SANTA CROCE

"Sabato a Santa Croce e domenica a Staffoli perché ci sta a cuore ogni parte del nostro territorio. Siamo felici e orgogliosi di aver presentato il programma per il futuro del nostro comune e una squadra competente e innovativa per amministrare la nostra comunità". Sono le parole di Mariangela Bucci, candidata sindaca di Santa Croce per il centrosinistra.

"Abbiamo ricevuto un’accoglienza calorosissima, con una grande partecipazione – aggiunge Bucci – Sono stati due momenti di confronto importanti. Il programma è nato da oltre cinquanta incontri con chi qui vive, lavora, fa impresa, associazionismo, volontariato. Impegni concreti, ad esempio sul fronte delle manutenzioni, della pulizia, della cura del verde e delle strade, ma è un programma anche con una forte idea di futuro, penso alla scommessa di avere finalmente una scuola superiore nel nostro comune o al lavoro che faremo per convertire in alloggi, servizi o piccole attività le ex concerie dismesse, tutelando comunque gli interessi dei proprietari. C’è poi grande attenzione al sociale, alla cultura, al sostegno al distretto conciario e alla nostra economia".

La lista per il consiglio comunale è composta da Massimiliano Bertelli, 37 anni, bibliotecario, Carlo Campinoti, 59, manager, Simonetta Carpina, 59, impiegata, Stefania Cioggi, 56, libera professionista, Simone Coltelli, 53, geometra, Massimo Fornaciari, 75, architetto, Angy Giannola, 22, impiegata, Giovanni Golfarini, 24, studente, Francesco Lupi, 38, impiegato, Evelina Masi, 42, impiegata, Elena Pagni, 43, docente, Ivetta Parentini, 43, avvocato, Antonella Ruglioni, 72, insegnante in pensione, Angelo Scaduto, 72, medico in pensione, Giorgio Trepiedi, 51, tecnico commerciale, Alessandra Ugolini, 50, impiegata.

"Donne e uomini variegati, per età, professioni, territorio di provenienza, interessi – commenta Bucci – Sono uno spaccato rappresentativo della nostra comunità e li ringrazio per essersi messi a disposizione. C’è grande entusiasmo, nelle prossime settimane i cittadini ci troveranno ai banchetti e per le strade, per condividere ancora il nostro programma per Santa Croce e Staffoli".