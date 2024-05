"Sanità territoriale e difesa dell’ospedale. L’impegno continua"

1 "L’ospedale di Volterra è fondamentale per la rete ospedaliera dell’Asl Nord Ovest, un bene prezioso che dobbiamo assolutamente difendere. Nel 2023 ha incrementato l’attività chirurgica del 23% rispetto alla media del 4% degli altri ospedali dell’Asl. La sanità territoriale è attesa a una grande sfida anche dopo le esperienze legate al Covid. Resta il problema del definanziamento del servizio sanitario nazionale. È necessaria un’inversione di tendenza affinché si possano risolvere i problemi annosi delle liste di attesa, dell’assunzione del personale, dell’erogazione dei servizi. I problemi da affrontare sono molti, ma con una politica di relazioni e ricuciture siamo riusciti a catalizzare 32 milioni di euro. Sono le basi per un futuro sviluppo dei servizi. Mi sono impegnato, mi sto impegnando e se mi sarà data la possibilità continuerò a impegnarmi a difesa di ospedale, Inail, Auxilium, Rems e dei servizi territoriali con una collaborazione critica, ma fattiva, verso Regione e Asl. Gli investimenti ottenuti ne sono l’evidenza".

2 "Il nostro programma ha avuto i giovani e le politiche giovanili come riferimento. Ogni capitolo è aperto dalle proposte dei giovani. E’ nostra intenzione realizzare spazi polivalenti in città e a Saline per le attività giovanili e sostenere e favorire i percorsi culturali affinché gli spazi non siano solo contenitori, realizzare una consulta Giovani un consiglio comunale Giovani".

3 "In questi 5 anni ho lavorato molto per ricucire i rapporti interrotti o deteriorati dalle amministrazioni civiche, e per iniziare a creare reti operative e progettuali con il territorio e con la Toscana. Volterra ha bisogno di essere al centro di una strategia territoriale nella quale tutti si sentano valorizzati e ascoltati. Essere uniti dà forza, aumenta i servizi, porta all’abbattimento di costi e genera la possibilità di attrarre economie. Un progetto su cui puntare è la geotermia fra sostenibilità e lavoro. E entrare nell’Unione dei Comuni, superando le difficoltà avute in questi 5 anni".

4 "Risorse del territorio, artigianato e nuove infrastrutture. Quindi il Sale di Volterra e l’Acqua Madre: da una delle più antiche risorse possono nascere grandi possibilità di sviluppo. Avvieremo i percorsi per il riconoscimento di Città Creativa Unesco per l’alabastro e per riaprire le cave di alabastro. Investire sul ripristino della tratta ferroviaria per ricollegare Volterra alla rete ferroviaria nazionale. Il nostro punto di attrattiva rimane il patrimonio culturale materiale e immateriale".