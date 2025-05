Sangue nella notte in Oltrera. Ferito un uomo, indagini in corso

PONTEDERA Poco dopo le 2 di ieri notte in via Einaudi (zona tra Oltrera e la Maltagliata) un uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso del Lotti in codice bianco. Ferite molto lievi. Niente di grave dal punto di vista fisico. I soccorritori hanno informato il 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri della compagnia di Pontedera che stanno compiendo accertamenti. Le voci che sono iniziate a circolare ieri mattina parlavano di una aggressione a scopo di rapina. Voci che sono state smentite. La rapina non c’è stata. Potrebbe essersi trattato di una lite sfociata in una aggressione durante la quale l’uomo, poi soccorso, è rimasto leggermente ferito. Si tratterebbe di uno straniero. Come detto è successo in via Einaudi, a fianco del condominio di case popolari non distante dal teatro Era. Quanto successo per strada, nonostante l’ora molto tarda, ha richiamato l’attenzione di molti residenti nella zona che si sono affacciati alle finestre e qualcuno è anche sceso per strada. I carabinieri hanno subito iniziato accertamenti e indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto e capire come e perché l’uomo sia stato ferito.

Al momento non sembra che quanto accaduto alle 2 di ieri notte in via Einaudi possa essere ricondotto alle numerose risse e aggressioni che negli ultimi tempi caratterizzano, purtroppo, la zona della stazione, dalla parte opposta della città, luopgo dove si concentra la presenza di giovani spacciatori extracomunitari. Le zone sono molto distanti tra loro e chi staziona nel quadrilatero tra la ferrovia e via Pisana, passando per le vie che circondano palazzo Rota e via Brigate Partigiane, piazza Naldini e piazza Caduti, difficilmente sposta la sua attività in altre piazze cittadine. Anche per non rischiare di essere soppiantato da altri. Il ferimento dell’uomo in via Einaudi, quindi, potrebbe essere collegato ad altre situazioni. Forse una semplice lite per altri motivi, magari personali, e non riconducibili a quanto accade dalla parte opposta.