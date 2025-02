Sabato primo marzo in piazza coi bambini

Artisti di strada, giochi e laboratori per bambini, parate musicali. Il Carnevale 2025 a Pontedera si festeggerà in centro sabato 1 marzo. Una giornata tutta dedicata ai bambini e alle famiglie, che si svilupperà soprattutto in piazza Cavour ed in piazza Curtatone e quindi lungo tutto corso Matteotti. In questi giorni si sta definendo il programma dettagliato e raccogliendo le ultime adesioni da parte degli artisti che andranno ad animare questo pomeriggio in maschera. Saranno soprattutto le associazioni e alcune realtà locali a far divertire i più piccoli fin dal primo pomeriggio. Dagli artisti di strada ai laboratori di circo, da mangiafuoco ad un teatrino fino alle parate musicali con vari artisti che si muoveranno lungo tutto il corso. "Sarà un evento che coinvolgerà il tessuto associativo della città – spiega la vicesindaca Carla Cocilova che sta seguendo l’organizzazione della giornata – con attenzione alla qualità culturale offerta". Al vaglio la partecipazione anche di alcuni simboli pontederesi, tra cui l’Ape Piaggio vestita a tema per l’occasione. E poi il coinvolgimento del tessuto commerciale pontederese. Nei prossimi giorni, è questa l’intenzione dell’amministrazione comunale, saranno incontrate le associazioni di categoria e dei negozianti per condividere insieme il progetto e provare a studiare insieme qualche iniziativa. L’idea resta comunque quella di portare persone e famiglie in centro, specie in un sabato con i negozi aperti, per far sì divertire i bambini ma anche promuovere il centro città. In piazza Curtatone, dalle ore 19, ci sarà anche musica da aperitivo, con un violinista che suona musica elettronica. Pontedera vuol tornare a festeggiare il carnevale dopo che lo scorso anno, la festa Pontedera Carnaval venne annullata per il lutto regionale in un cantiere di un supermercato a Firenze che costò la vita a cinque operai. l.b.