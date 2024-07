Rotatoria per un nuovo supermercato: "Inizio dei lavori i primi di agosto"

CASTELFRANCO

Il progetto della nuova rotatoria tra viale Europa, via Solferino e via Tabellata a Castelfranco è stato approvato dalla precedente giunta comunale su richiesta di Unicoop Firenze che realizza l’opera e la paga per un importo di circa 200mila euro. Lo scopo della rotonda è quello di facilitare l’accesso e l’uscita dal nuovo supermercato Coop che è in avanzata fase di realizzazione nello spazio dell’ex calzaturificio Lorbac e che prenderà il posto dell’attuale punto vendita di via Quasimodo.

Fino allo scorso maggio, quando c’è stata l’approvazione in giunta del progetto della nuova rotatoria, l’iter era stato seguito dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Federico Grossi, ora capogruppo dell’opposizione Castelfranco Unita. "Via Solferino tornerà ad essere a doppio senso di marcia – dichiara Grossi – Oltre a migliorare l’accesso e l’uscita al nuovo supermercato la rotatoria permetterà una maggior sicurezza ai pedoni nei periodi di ingresso e uscita delle scuole Infanzia e Primaria e soprattutto renderà maggiormente sicuro quel tratto di strada dove le auto, pur essendo in ambito urbano, viaggiano a velocità sostenuta. I lavori avrebbero dovuto iniziare la scorsa settimana per concluderasi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Alla nuova amministrazione comunale il compito di far rispettare il cronoprogramma concordato e di vigilare sulla realizzazione di questa importante opera".

"I lavori – precisa la vicesindaca e assessora ai lavori pubblici Monica Ghiribelli – prenderanno il via nel mese di agosto quando ci sarà meno traffico con le aziende chiuse e le persone in vacanza. L’impresa e Unicoop ci hanno assicurato che termineranno prima dell’inizio della scuola".

g.n.