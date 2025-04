Rissa e volontari aggrediti. Polizia su tutto il territorio

SANTA CROCELa risposta della prefettura e delle forze dell’ordine è arrivata con controlli straordinari a Santa Croce dopo la rissa con il ferimento di un giovane straniero in piazza fratelli Cervi e l’aggressione ai volontari della Croce Rossa di Castelfranco che erano intervenuti per soccorrerlo. Due pattuglie del commissariato di Pontedera, di cui una con auto civetta, e due pattuglie del reparto prevenzione crimine di Firenze hanno effettuato un’ampia attività in varie zone della cittadina conciaria con l’identificazione di circa 30 persone e il controllo di 20 autovetture. E’ stato denunciato un 42enne straniero residente a Santa Croce perché, dopo aver cercato di allontanarsi per evitare di essere fermato dai poliziotti, è stato raggiunto e trovato in possesso di un copltello di cui non ha saputo giustificarne i motivi. L’uomo ha diversi precedenti di polizia per furto."Possiamo solo ringraziare il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, il questore Raffaele Gargiulo e il vicequestore Luigi Fezza del commissariato di Pontedera, per la tempestiva risposta – il commento dei sindaci di Santa Croce e Castelfranco Roberto Giannoni e Fabio Mini – Tutto questo senza niente togliere alle polizie municipali di Castelfranco e Santa Croce e ai carabinieri delle stazioni locali e della compagnia di San Miniato che sono sempre attenti e pronti ad intervenire ogni volta che abbiamo chiesto aiuto nella gestione del territorio per tutto ciò che compete a loro"."Lo Stato – continuano Giannoni e Mini – attraverso l’azione del prefetto ha dimostrato di esserci e di rispondere alle esigenze dei cittadini e questo come sindaci ci conforta, perché sgombera il campo da coni d’ombra che avrebbero potuto andare a costituire una retorica sterile e inutile da parte di altri. I fatti dimostrano che se gli amministratori alla sicurezza ci prestano attenzione, le risposte arrivano, anche se siamo convinti che le situazioni critiche siano varie e diverse tra loro e non si risolvano in un giorno. Sappiamo bene che ottenere più agenti militari sul territorio non è facile, se non molto difficile. Ma già avere ogni tanto, anche se in via straordinaria, equipaggi che si dedicano ai controlli sicuramente aumenta la vigilanza e la sicurezza percepita dai cittadini".gabriele nuti