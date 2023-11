Alluvione, occhi puntati sui risarcimenti: “Fare foto e video dei danni subiti"

Valdera, 8 novembre 2023 – Fondamentale per tutti coloro che hanno avuto danni dal flagello di Ciaran che ha preso in pieno ampi territori della Valdera, è quello documentare il più possibile i danni subiti. Con immagini fotografiche e video. Saranno un punto fermo quanto sarà delineato i quadro dei ristori. I cittadini, intanto, hanno già iniziato a contattare i rispettivi Comuni. In Valdera, infatti, siano in un territorio che complessivamente, ha riportato danni per milioni di euro. Impossibile quantificarli al momento. Ma sono tanti milioni: sono centinaia e centinaia i cittadini ai quali acqua e fango hanno devastato garage e seminterrati, in alcuni casi anche le abitazioni. Poi ci sono le aziende: negozi invasi dalla melma tracimata dalla tempesta. Qualcuno a riportato da solo danni per 50mila euro.

“In Comune riceviamo richieste in merito alla procedura e alla modulistica da utilizzare per il censimento dei danni imputabili agli eventi eccezionali degli ultimi giorni – spiega il Comune di Casciana Terme Lari, guidato dal sindaco Mirko Terreni, e uno dei più colpiti –. Non appena la Regione stabilirà le modalità renderemo note su tutti i nostri canali le informazioni necessarie ad attivare formalmente la procedura.

Per il momento invitiamo tutti gli interessati a segnalare telefonicamente al centralino del Comune ( 0587-687511) la situazione di danneggiamento indicando dati personali, indirizzo e numeri telefonici di riferimento". La segnalazione telefonica servirà a tracciare un elenco di cittadini da allertare telefonicamente al momento in cui sarà chiara la procedura da effettuare". E sarà così per tutti i territori interessati.