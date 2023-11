Piscina e palestra chiuse per le ferite del maltempo. Incognite sulle riaperture

Pontedera (Pisa), 6 novembre 2023 – Serviranno soldi e tempo. Da qualche giorno sono in corso i sopralluoghi nei locali tecnici della piscina comunale, andati completamenti allagati nella serata di giovedì scorso, per quantificare i danni causati dall’allagamento. La sala che contiene i filtri, le caldaie e le pompe di tutto l’impianto sportivo sono situati al di sotto del livello stradale e nella serata di giovedì (quando a Pontedera sono caduti 217 mm in meno di tre ore) sono andati completamente sommersi sotto ad un metro e mezzo di acqua. La piscina comunale da venerdì scorso è rimasta chiusa all’utenza. Inizialmente il sindaco Matteo Franconi, nel fare una prima stima sugli interventi di ripristino, aveva già messo le mani avanti, fissando una riapertura per "non prima di 10-15 giorni".

Termine che con ogni probabilità slitterà, di quanto non è ancora facile per nessuno stimarlo. "Una squadra di tecnici è al lavoro per effettuare le necessarie riparazioni e sostituzioni, ma al momento non possiamo fornire una data precisa di riapertura – dicono dalla piscina –. Faremo del nostro meglio per tenervi informati sulla situazione e vi comunicheremo la data non appena possibile".

Dagli impianti elettrici ai filtri i danni sembrano essere di notevole importanza ed impatto economico. La Progetto Sport, gestore dell’impianto pontederese, negli ultimi anni ha già affrontato numerosi interventi, con conseguente interruzione del servizio talvolta prolungata nel tempo e provocando infuocate polemiche e infiniti disagi agli sportivi. Dall’imbiancatura di tutti locali alla più recente impermeabilizzazione di entrambe le cupole. Adesso un nuovo fulmine si è scagliato sulla piscina. È andata meglio al palazzetto dello sport, rimasto in parte allagato, ma una volta asciugato il parquet è tornato fin da subito funzionante e ieri ha ospitato i ragazzi del basket e le ragazze della ginnastica ritmica. Da valutare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

È prevista per giovedì la riapertura della biblioteca Gronchi. Mentre per quanto riguarda la palestra dell’Ipsia, che ospita gli studenti la mattina e le società sportive al pomeriggio, ed era rimasta allagata a causa del sovraccarico delle grondaie – come conferma il presidente della Provincia, Massimiliano Angori – la riapertura è ipotizzata per la fine di novembre. Prosegue intanto incessante il ritiro casa per casa del materiale ingombrante rimasto alluvionato da parte di Geofor (n. di riferimento 0587.299261) che almeno fino a mercoledì manterrà aperta, e a disposizione di tutti, l’isola ecologica provvisoria allestita in piazza del mercato.