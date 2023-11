Allagamenti a Pontedera, i danni: la piscina è fuori uso. Impianti Ipsia sott’acqua

Pontedera, 5 novembre 2023 – Prosegue incessante il lavoro di residenti, commercianti, volontari, forze dell’ordine e tutti coloro sono impegnati in questi giorni per ripristinare abitazioni, negozi, ristoranti, aziende dopo i danni causati dagli allagamenti di giovedì sera. Il sindaco Matteo Franconi con l’assessore Mattia Belli continuano a seguire tutte le operazioni (sono stati oltre 180 gli interventi richiesti finora) dal centro operativo di via Peppino Impastato.

L’impegno è quello di riportare Pontedera alla normalità da domani. A partire dalla regolare riapertura delle scuole, prevista appunto per domani mattina. L’assessore all’istruzione Francesco Mori anche ieri ha seguito tutti i piccoli interventi effettuati nelle scuole cittadine per fare in modo che tutto da domani possa tornare alla normalità. Anche i cimiteri, gli impianti sportivi e la biblioteca, se non ci saranno ulteriori novità, riapriranno da domani. Non riaprirà invece la piscina comunale, al momento non c’è una data per la riapertura. La sala macchine è finita sott’acqua e in questi giorni sono in corso le verifiche degli impianti. Danni ingenti li ha subiti anche la nuova palestra dell’Ipsia che nella serata di giovedì ha subito delle importanti infiltrazioni di acqua dal tetto che hanno allagato tutti e due i campi e il loro parquet. I tecnici della Provincia hanno valutato il danno ma per la riapertura non c’è ancora una data. Le aziende della zona industriale di Gello hanno quasi tutte risolto le varie situazioni critiche e da domani sono pronte per ripartire. Ieri si è continuato a lavorare per togliere l’acqua alla Piaggio, anche qui per essere in grado di riprendere la produttività da domani mattina. Nella giornata di ieri hanno continuato a pompare acqua incessantemente le idrovore, dai vari garage e seminterrati più colpiti. A Treggiaia sono state liberate le tre famiglie che erano rimaste isolate da una frana. Idrovore a lavoro anche nei due parcheggi seminterrati che sono finiti sott’acqua, quello dell’hotel Armonia e quello della Coop di via Brigate Partigiane. In entrambi alcuni mezzi sono stati fortemente danneggiati. Nel frattempo prosegue la raccolta dei rifiuti e degli ingombranti.

“Da lunedì (domani) ci sarà un ufficio dedicato di supporto alla ricezione delle denunce e richieste danni – dice il sindaco Matteo Franconi – ma dovremo aspettare le indicazioni di Regione e Governo. Intanto è importante che i cittadini documentino con foto i vari materiali danneggiati dagli allagamenti".