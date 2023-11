Maltempo, la conta dei danni in Valdera

Pontedera, 3 novembre 2022 – Sta lentamente migliorando il quadro delle criticità provocato dal maltempo che si è abbattuto ieri sera provocando allagamenti in Valdera e in particolar modo a Pontedera. L’ospedale Lotti nonostante l’acqua che ha invaso una buona parte dei piano terra non ha interrotto i suoi servizi principali ma ha dovuto comunque chiudere per 48 ore il reparto di radiologia e sospendere parte dell’operatività del reparto di dialisi. Nella nottata sono stati liberati dall’acqua i sottopassi cittadini, e solo in tarda mattinata è iniziata l’intervento della protezione civile per il sottopasso ferroviario che collega viale Piaggio con il quartiere dei villaggi.

E sempre questa mattina è iniziata la conta dei danni per le attività commerciali danneggiate dall’acqua. Danni anche per molte abitazioni che hanno visto finire sott’acqua scantinati e garage. Proprio per andare incontro alle prime necessità, l’amministrazione comunale in accordo con Geofor ha predisposto un ritiro straordinario di qualsiasi oggetto, mobilia e altro che sono stati rovinati dall’acqua. Basterà posizionarli all’esterno dell’abitazione.

Anche a Calcinaia si sono verificati problemi analoghi con attività e abitanti impegnati a liberare e ripulire le stanze danneggiate.

Pesanti disagi anche a Ponsacco dove da ieri sera è stata inteterrotta l’erogazione dell’acqua ed è stato predisposto un servizio di autobotti e la distribuzione di sacche d’acqua potabile.