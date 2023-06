Riqualificazione zona stazione Aggiudicato l’appalto dei lavori per cancellare il degrado

MONTOPOLI

Passi avanti importanti per i lavori di riqualificazione della piazza e dell’area già adibita a scalo merci della stazione di San Romano. L’approvazione dei verbali della gara, l’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori alla ditta Di Carlo Franco di via dell’Acqua Vergine di Roma sono un ulteriore step di avvicinamento all’avvio del tanto atteso cantiere. Un’attesa che ormai affonda le sue origini a circa una decina d’anni fa quando l’idea di sistemare la piazza e tutta l’area intorno allo scalo ferroviario cominciò a prendere corpo in Comune a Montopoli.

Sono trascorsi periodi di attesa più o meno lunghi senza notizie e senza dichiarazioni. Le trattative con Ferrovie dello Stato si sono susseguite e ora, diciamo pure finalmente, si vede una luce in fondo al tunnel perché a questo punto la scelta della ditta che effettuerà i lavori – per un importo complessivo a base di gara di euro 507.009,39 – è un passo fondamentale. Alla gara di appalto, bandita dalla Cuc-Centrale unica di committenza dei Comuni di San Miniato, Santa Croce, Castelfranco e Montopoli, hanno presentato offerte 34 imprese. L’offerta della "Di Carlo Franco srl" di Roma è stata la migliore, con un ribasso del 16,93%.

A questo punto sono necessari ulteriori passaggi tecnici, in particolare per la "verifica dei requisiti" dichiarati in sede di gara da parte della ditta che è risultata aggiudicataria. Considerando che la pubblicazione sulla piattaforma Start della gara è del 30 marzo scorso, il verbale della seduta di gara riporta la data del 19 maggio, è ipotizzabile che i lavori possano iniziare entro la fine dell’estate.

g.n.