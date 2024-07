Ripartiti i lavori alla stazione: "A giorni apre il parcheggio. Poi i pullman con il semaforo"

SAN ROMANO

Dopo alcune settimane sono ripartiti i lavori per la riqualificazione della zona della stazione ferroviaria di San Romano. Sì tratta di un intervento di pochi giorni per portare a termine la prima parte sono ripartiti oggi e durano pochi giorni perché la prima parte dell’intervento messo in cantiere dal Comune di Montopoli dopo aver acquisito l’area sarà pronta nei primi giorni d’agosto.

"Relativamente al progetto di riqualificazione dell’area della stazione, in agosto, apriremo il parcheggio della parte a ovest della stazione, l’accesso al binario uno e il sottopasso – le parole della sindaca Linda Vanni – La fermata degli autobus, per un potenziamento della sicurezza stradale, dovrà attendere invece l’installazione un punto semaforico, attivo soltanto su chiamata dell’autista. Lavori importanti per il nostro Comune che portano alla riqualificazione non solo della stazione ma di tutta l’area".

"La speranza è che una politica, incentrata sul decoro e sul bello, possano sconfiggere il vandalismo, che il restyling possa essere non soltanto l’occasione per far cambiare volto a un’infrastruttura centrale come la nostra stazione, ma anche il momento per mettere fine a episodi di degrado", conclude la sindaca di Montopoli.

Vandalismi accaduti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro la scorsa settimana quando alcuni ancora ignoti hanno prima spaccato i vetri dell’edificio dello scalo ferroviario e della sala d’attesa del binario due e poi altre installazioni nella zona. Ultimo a essere danneggiato un cartello stradale. Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di identificare i responsabili.

g.n.