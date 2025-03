Rii in piena e smottamenti: "Allarme alto"

Palaia martoriata dalla frane. Terricciola anche. Nel Comune guidato dalla sindaca Marica Guerrini è chiusa la strada per Toiano e quella per Legoli. Il Roglio è sorvegliato speciale "e lo sarà per tutta la notte", dice la sindaca che aggiunge: "le criticità per frane sul territorio sono tantissime e tutti stiamo lavorando ininterrottamente". A Montefoscoli sono caduti anche pali con le linee telefoniche, la strada di Chiecinella è chiusa, e smottamenti hanno interessato anche il centro di Palaia.

Sul territorio di Terricciola nelle ultime dodici ore sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia. E’ stata chiusa la strada provinciale 42 via Terricciolese per una frana. Una frana ha interessato a Soianella, via Solferino: un parcheggio pubblico è solo parzialmente agibile. Una terza frana si è verificata – si apprende – sulla strada secondaria di via Terricciolese, località "Al Canale". Considerate le previsioni meteorologiche, con allerta rossa, il sindaco Matteo Arcenni ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole anche per oggi. Criticità anche nel Comune di Casciana Terme Lari: gruppi di famiglie isolate, campi allagarti, piccoli smottamenti in varie zone ed i rii Zannone e Girotta in piena. A Peccioli, invece, uno smottamento ha invaso via San Sebastiano: anche qui disposta la chiusura delle scuole per oggi. A Calcinaia è stata disposta la chiusura di via delle Case Bianche e di tutti i sottopassi del territorio. Alcune persone con fragilità sono state aiutate e portate ai piani alti dalla Protezione Civile. Il Comune di Bientina ha ordinato la chiusura del cimitero, del teatro e della biblioteca. Anche a Chianni oggi scuole chiuse.

Carlo Baroni