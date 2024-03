Rifiuti, controlli a tappeto. Quaranta multe e denunce

SANTA MARIA A MONTE

Quaranta multe in un mese. E due persone denunciate alla Procura della repubblica per abbandono di rifiuti. Sono i risultati dell’attività della polizia municipale di Santa Maria a Monte. Le sanzioni sono state elevate per violazione delle norme del regolamento comunale in materia di raccolta differenziata.

Le multe, al ritmo di una al giorno, hanno colpito cittadini che hanno sbagliato a mettere fuori il contenitore dei rifiuti, in luoghi errati o in modalità non corrette. Ad esempio rifiuti indifferenziati nella plastica o viceversa. Carta nell’organico o altri errori commessi per negligenza o per completa mancanza di rispetto delle regole.

"Vista l’attenzione per l’ambiente da parte di questa amministrazione – si legge in una nota della sindaca di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande – ringrazio la polizia municipale per l’ottimo lavoro svolto, per aver potenziato i controlli sull’abbandono dei rifiuti. Nell’arco di un mese, attraverso un controllo capillare del territorio, sono stati elevati 40 verbali di contestazione per violazione di norme del regolamento comunale in materia di raccolta differenziata. Le sanzioni riguardano essenzialmente conferimenti di rifiuti in luoghi errati o in modalità scorrette. Le sanzioni applicate vanno da un minimo di 75 a un massimo di 450 euro".

Ma l’attività della polizia municipale di Santa Maria a Monte, guidata dalla comandante Francesca Meucci, non finisce qui. Sempre in tema di rifiuti, sono state denunciate due persone per "avere abbandonato rifiuti inm un’area boschiva e in un’area verde". In un caso si tratta di rifiuti speciali provenienti dall’attività di una carrozzeria rinvenuti in area boschiva. Le indagini svolte e gli accertamenti effettuati hanno consentito di risalire all’autore dell’abbandono.

Un altro soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa per avere lasciato in un’area verde un quantitativo rilevante di rifiuti di varie tipologie. "Entrambi i soggetti dovranno rispondere penalmente di quanto riscontrato", il commento finale della sindaca di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande.

g.n.