Rifiuti abbandonati a Porta San Giovanni

Mentre sta terminando la riqualificazione di via 2 Giugno e di piazza Marconi con il nuovo lastricato e il ripristino delle parti antiche esistenti, la vicina Porta San Giovanni torna a riempirsi di rifiuti. I contenitori posizionati in zona per facilitare i residenti nei mesi del cantiere, sono diventati ricettacolo di spazzatura e ingombranti lasciati per terra e in mezzo alla via da ignoti che non hanno capito il senso della presenza di quei bidoni. Incuria e inciviltà e mancanza di pulizia. E ancora proteste da chi abita nella zona.