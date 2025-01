Ricordi in materia, una mostra per ragazzi speciali

MONTOPOLIUn coniglietto al centro della tela, un camion dei pompieri o un piccolo coccodrillo. Sono questi alcuni dei soggetti dei quadri esposti nell’atrio del palazzo comunale di Montopoli in Val d’Arno. Una mostra dal titolo “Ricordi in materia” frutto di un progetto realizzato dall’associazione Abbracciami Aps che dimostra come le persone autistiche e con altre neurodivergenze e disabilità con i giusti supporti rispetto alle loro singole modalità di funzionamento possano essere e fare tutto ciò che sono e fanno le persone neurotipiche. "Questo piccolo progetto – spiega la presidente di Abbracciami Sabina Marmeggi – dimostra che pensare in termini di abilità e non di disabilità può fare la differenza. Abbracciami si impegna e si adopera proprio per questo per promuovere una società sempre più inclusiva e abilitante". Le opere sono realizzate da un gruppo di ragazzi autistici durante un workshop d’arte contemporanea con l’artista Marco Angelini. "Siamo felici di aver accolto questa esplosione di colori nell’atrio del Comune – commentano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini –. L’obiettivo è spingere tutti coloro che passeranno da qui a cambiare lo sguardo che abbiamo nei confronti della disabilità".