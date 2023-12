Renzo Ulivieri, la foto dall’ospedale: “Avrei voluto essere alla marcia per la pace”

San Miniato, 17 dicembre 2023 – Una foto dalla sua stanza di ospedale, dove si trova ricoverato da circa un mese, ed un messaggio per i suoi followers. Renzo Ulivieri si è mostrato nel pomeriggio di oggi con una sciarpa della Palestina al collo ed il rammarico per non aver partecipato alla marcia per la Pace.

"Avrei voluto essere a Roma alla marcia per la pace. Invece è da un mese che sono in ospedale. Però con il mio cuore sono lì”, ha scritto Ulivieri. Tantissimi i messaggi di solidarietà da parte dei suoi sostenitori. Uliveri aveva accusato un malore prima della partita tra Italia e Macedonia e da allora si trova in ospedale.