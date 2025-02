Scomparso Renzo Comparini, voce dell’Avanti e storica presenza a Miss Toscana

Perignano (Pisa), 27 febbraio 2025 – Per tutti era lo “zio Renzo”, un personaggio buono e ben voluto da tutti che si dava un gran da fare nell’attività dell’intrattenimento e del sociale. Ci ha lasciato Renzo Comparini, mancato all’età di 87 anni. Risiedeva a Lavaiano e nel territorio di Casciana Terme-Lari e in generale nella Valdera lo conoscevano tutti. Ha lavorato per tanti anni come manutentore alla Crastan di Pontedera, aveva una passione per lo spettacolo e qualità di presentatore. Per lungo tempo ha collaborato con il compianto Ugo Matteoli, storico componente dello staff dell’agenzia di spettacolo Vegastar della famiglia Capecchi e di Gerry Stefanelli. E grazie anche a questi personaggi nel 1982 la finale regionale di Miss Toscana arrivò nella piazza davanti alle Terme di Casciana che è stata la sua sede per 40 anni. Non c’era edizione in cui all’inizio di ogni serata ‘zio Renzo’ salisse sul palco per dare il benvenuto alle partecipanti e agli spettatori per poi passare il microfono della conduzione a Carlo Conti che è stato il presentatore storico di Miss Toscana. Ma uno dei vanti di Renzo era quello di aver creato insieme ad amici e militanti nel 1976 la Festa dell’Avanti di Perignano (per 67 anni è stato iscritto al Partito socialista), un appuntamento molto seguito che ha continuato fino ad oggi ad essere organizzato e sicuramente l’edizione del 2025 sarà dedicata a lui.

Nel 1994 fu, insieme ad altri amici, fondatore dell’Associazione ‘Sandro Pertini’ che tuttora è impegnata nell’organizzazione della Festa. Un uomo buono, Comparini, che ha espresso il desiderio di far scrivere nel manifesto che annuncia la sua dipartita, sotto il suo nome, la frase: ‘Zio Renzo, la voce della festa dell’Avanti”. I funerali si svolgeranno oggi alle 14,30 partendo dall’abitazione di Lavaiano per raggiungere la vicina chiesa.