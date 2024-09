Regolamento per il suolo pubblico: "Trasparenza e regole chiare"

Confcommercio chiede all’amministrazione comunale maggiore chiarezza e condivisione sul regolamento del suolo pubblico. "Abbiamo chiesto al sindaco Giacomo Santi un confronto sul nuovo regolamento di decoro e gestione del suolo pubblico, si tratta di questioni vitali per Volterra". Il presidente di Confcommercio Volterra Sergio Brizi mette in luce le richieste: "Non vorremmo essere messi davanti al fatto compiuto senza prima aver concertato e valutato un passaggio cruciale per il futuro della città e del centro storico. Le nostre richieste: proroga della Zona Rossa in scadenza il 31 dicembre 2024, inserire nel nuovo regolamento la possibilità di installare dehors permanenti nelle aree di pertinenza di attività e locali, oltre alla garanzia di regole uguali per tutte le imprese". "Su questi temi – prosegue Brizi – non accettiamo ambiguità. In gioco ci sono la tutela e la valorizzazione della qualità del tessuto commerciale e ricettivo della città. Il regolamento era stato introdotto per salvaguardare l’identità di Volterra e delle sue imprese, ma per elevare ulteriormente la qualità dell’offerta è fondamentale offrire a locali e attività di ristorazione la possibilità di realizzare interventi strutturali, offrendo il tempo di adeguarsi e programmare i necessari investimenti. Basta con le deroghe di anno in anno". Parola d’ordine: confronto. "Non vediamo perché un tema di tale portata per il futuro di Volterra non debba passare dal confronto con imprenditori e commercianti – ribadisce il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli - Da 5 anni chiediamo regole chiare e valide per tutte le attività e i pubblici esercizi del centro per un ulteriore salto di qualità sul fronte dell’accoglienza e dell’ospitalità tutto l’anno. Sforzi e investimenti fatti finora per lo sviluppo del territorio e delle presenze turistiche sono andati in questa direzione e chiediamo al sindaco la collaborazione".