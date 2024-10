Rassegna Diaologhi di fine estate, buona la prima

PONTEDERA

Va in archivio con ottimi numeri di partecipazione la rassegna letteraria Dialoghi di fine estate. Nei sei appuntamenti, in cartellone tra il 21 e il 29 settembre, si sono contate oltre 300 presenze tra il pubblico. Soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa l’assessore alla cultura del Comune di Pontedera Francesco Mori: "Una prima edizione che ha subito fatto centro – dice Mori – abbiamo messo in campo una collaborazione con le librerie del territorio portando idee, autori ed opere. L’ennesima conferma che Pontedera Città che Legge è ormai una strada ben tracciata e viaggiamo con una bella velocità verso i prossimi eventi, il più importante dei quali è ovviamente l’edizione 2025 di Ponte di Parole". Scendendo nel dettaglio Villa Crastan ha accolto cinque delle sei serate.

L’ultimo evento si è tenuto ieri l’altro sera al bistrot Vivo, con un libro di Edoardo Orlandi e Eugenio Nocciolini sui delitti del mostro di Firenze ("Nessuno: voci nella storia del Mostro di Firenze).

Dialoghi di fine estate è stato organizzato e promosso da Comune di Pontedera, Biblioteca Giovanni Gronchi e Fondazione per la Cultura Pontedera, con il patrocinio di Regione Toscana e sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura.