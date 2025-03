Raganato coordinatrice di Fratelli d’Italia

SANTA CROCE

Rita Ornella Raganato è la nuova coordinatrice di Fratelli d’Italia di Santa Croce. E’ stata eletta all’unanimità a seguito dei congressi comunali svoltisi nei giorni scorsi. Il suo incarico è stato ufficialmente annunciato nella sede del partito alla presenza di Fabio Mini, sindaco di Castelfranco e coordinatore di FdI del comprensorio del Cuoio che ha espresso "grande soddisfazione per il lavoro svolto dal partito a Santa Croce in questi anni".

"Assumo con grande responsabilità questo incarico, consapevole della sfida che ci attende – dice Raganato – Il mio obiettivo sarà quello di mettere il partito davanti a qualsiasi personalismo, mettendo al primo posto il bene della nostra comunità. Dobbiamo continuare a lavorare per un futuro migliore per Santa Croce e Staffoli, valorizzando l’impegno di tutti coloro che condividono i nostri ideali e che hanno riposto in noi la loro fiducia".

"Sono convinto che Ornella saprà svolgere un lavoro eccellente – le parole di Mini – Il nostro obiettivo è rafforzare sempre di più la presenza di FdI sul territorio, per continuare a portare avanti il lavoro fatto in questi anni. Santa Croce e Castelfranco, nei quali il centrodestra ha riportato vittorie storiche alle ultime elezioni, hanno bisogno di una classe dirigente all’altezza delle sfide che ci attendono e in questa partita FdI gioca un ruolo fondamentale".

Il nuovo coordinamento di Fratelli d’Italia di Santa Croce è composto da Lorenzo Botrini (vice), Matteo Pieracci (enti locali), Vito Sartori (tesoriere), Rocco Gaetani (organizzazione) e Antonio Castellani (associazioni).