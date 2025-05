Raccolta differenziata rifiuti: "Orgoglio che sa di amaro"

SANTA MARIA A MONTENella classifica resa nota dalla Regione sulla qualità della raccolta differenziata, Santa Maria a Monte è tra i primi dieci Comuni in Toscana, secondo in provincia di Pisa, con 359 chili pro capite e la differenziata all’84,03%. "Un orgoglio che sa di amaro", il commento della sindaca Manuela Del Grande. "Un risultato derivato unicamente dalla grande attenzione che la passata amministrazione e la nostra hanno mostrato nei confronti dell’ambiente e della lotta all’inquinamento – le parole di Del Grande – Attenzione che si riflette quotidianamente sul lavoro degli uffici comunali. Un particolare ringraziamento va rivolto ai nostri cittadini che, nonostante i disservizi e gli aumenti tariffari ingiustificati, sono stati pazienti e corretti".

"Solo qualche giorno fa abbiamo comunicato l’insostenibile susseguirsi di disservizi da parte di Geofor – concludono la sindaca Del Grande e l’assessora Laura Falorni – Troviamo singolare che si continuino a pubblicare classifiche come questa senza che ne conseguano effetti tangibili sui Comuni virtuosi come da anni chiediamo alla Regione e in tutte le sedi. Crediamo sia giusto vengano riconosciute riduzioni sul costo del servizio e, di conseguenza, sulle tariffe imposte alla cittadinanza. Lo abbiamo visto nel bilancio degli ultimi due anni, Geofor non fa che aumentare le spese a carico dei Comuni. I cittadini, nel pagare le tariffe, non incrementano le casse del Comune ma il bilancio Geofor".