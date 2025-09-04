"Qui mi sono formato". In tanti per Eugenio Giani al comitato elettorale

"A San Miniato, la mia terra, abbiamo aperto il primo comitato elettorale di questa nuova campagna per le regionali. Un ritorno alle mie radici, nei luoghi che mi hanno formato e dove ho imparato il valore della comunità". E’ un Eugenio Giani raggiante, quello arrivato, a San Miniato Basso, ai piedi della Rocca di Federico, dove ad attenderlo c’erano dirigenti Dem, amministratori locali, vertici del partito e tanti cittadini. Di fronte al civico 497 lungo la Tosco Romagnola si è tenuto il taglio del nastro del comitato: "Sarà un luogo di confronto, di dialogo, di raccolta delle indicazioni", ha detto Giani che a San Miniato è legatissimo.

La corsa per le regionali è dunque cominciata e ci saranno appuntamenti fino all’inizio del silenzio che precede l’apertura delle urne. "Questo comitato - ha aggiunto Giani – sarà uno spazio di ascolto per continuare a costruire insieme la nostra Toscana. Una Toscana che non lascia indietro nessuno e che cresce con la forza dei suoi territori".

Tanti i politici presenti. Per la zona pisana c’erano Antonio Mazzeo attuale presidente del Consiglio regionale, Alessandra Nardini assessora regionale in questa legislatura. Da Pisa è arrivato anche Matteo Trapani consigliere e capogruppo Pd in Comune a Pisa, legatissimo a San Miniato: per anni ha gestito con i giovani democratici lo spazio all’interno della Festa dell’Unità. Presente anche Sonia Luca assessora a Pontedera. Per Giani sono arrivati anche i senatori Dario Parrini e Ylenia Zambito.

C. B.