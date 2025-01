'Quattro libri, una città', ecco la rassegna letteraria dedicata a Volterra

Volterra, 6 ottobre 2021 - Al via la rassegna di presentazione di libri dal titolo 'Quattro libri, una città', promossa dal Comune di Volterra e dai Musei di Volterra, in collaborazione con Pacini Editore, Edizioni ETS, Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cr Firenze, Associazione Arteinbottega, Club per l'Unesco di Volterra, Gian - Gruppo Italiano Amici della Natura - Aps- Sezione di Volterra e Gruppo fotografico Gian. I tre incontri si svolgeranno a Volterra nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, giovedì 21 ottobre, giovedì 28 ottobre e giovedì 4 novembre, sempre alle 17,30. Il primo appuntamento è previsto per giovedì 21 ottobre, alle ore 17,30, con la presentazione del volume 'Volterrano. Baldassarre Franceschini (1611-1690)', edito da Cassa di Risparmio di Firenze, scritto da Maria Cecilia Fabbri, Alessandro Grassi e Riccardo Spinelli, con le fotografie di Irene Taddei.

Insieme agli autori parteciperanno: Giacomo Santi, sindaco di Volterra, Dario Danti, assessore alle culture del Comune di Volterra, Alessandro Furiesi, direttore della pinacoteca civica di Volterra, Emanuele Barletti, responsabile Progetti e Incarichi Speciali Fondazione Cr Firenze, e Beatrice Cambi, Pacini Editore. A ogni partecipante all'incontro sarà donata una copia del volume messo a disposizione dalla Fondazione Cr Firenze.

Il secondo incontro è previsto per giovedì 28 ottobre, sempre alle 17,30, con la presentazione della collana del Comune di Volterra 'Volaterrae Arte e Cultura', (Pacini Editore), che è stata realizzata con il contributo della Cassa di Risparmio di Volterra. I due libri sono 'Solide trasparenze. La Torre Pendente in alabastro' e 'Pietre guardiane. Il racconto delle Mura di Volterra'. Parteciperanno: Ilario Luperini, storico e critico d'arte, curatore di Solide trasparenze, e Alessandro Furiesi, Direttore della Pinacoteca civica, autore di Pietre guardiane, Giacomo Santi, Dario Danti, Giovanni Viegi di Cassa di Risparmio di Volterra, Francesca Pacini di Pacini Editore, Alessandra Fadda, Renato Casini e Marco Ricciardi per associazione Arteinbottega, Flavio Nuti, presidente del Club per l'Unesco di Volterra, Maurizio Becuzzi, presidente Gian - Gruppo Italiano Amici della Natura - Aps - Sezione di Volterra. La terza presentazione si svolgerà giovedì 4 novembre, alle 17,30, con il volume 'Guida ai Musei di Volterra' (Edizioni ETS) di Alessandro Furiesi. Insieme all'autore parteciperanno: Monica Baldassarri, direttore del museo civico di Montopoli in Val d'Arno, Stefano Bruni dell' università di Ferrara, Maria Luisa Ceccarelli Lemut dell' università di Pisa, Gabriella Garzella di Società Storica Pisana, Giacomo Santi, Dario Danti, Gloria Borghini di Edizioni ETS.