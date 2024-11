Quattro denunciati per abbandono di lastre di eternit

TERRICCIOLA

In quattro sono finiti nei guai per l’abbandono delle lastre di eternit smontate dal tetto di un edificio di proprietà di uno di loro e abbandonate in un terreno pubblico nel comune di Terricciola. I carabinieri del nucleo Forestale di Pontedera li hanno individuati tutti e denunciati. Le indagini dei militari hanno preso avvio dal ritrovamento della consistente quantità di lastre di eternit. I quattro sono stati denunciati in concorso "per aver trasportato e abbandonato sul suolo rifiuti speciali pericolosi, consistenti in lastre di eternit, provenienti dalla dismissione di un annesso agricolo di proprietà di uno dei denunciati e depositate sul suolo pubblico nel comune di Terricciola". Evidentemente tre dei denunciati hanno aiutato l’amico proprietario dell’immobile agricolo dove doveva smontare il tetto in eternit e sostituirlo. Poi, tutti e quattro, dopo aver fatto il lavoro, hanno abbandonato i rifiuti pericolosi in un terreno pubblico di Terricciola. L’eternit, come noto, è un rifiuto che deve essere rimosso e smaltito da apposite imprese, autorizzate e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. I quattro non avrebbero neppure potuto smontarlo in tetto in eternit.