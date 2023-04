Quando l’annunciazione ha cambiato la storia

L’annunciazione va in scena. Lunedì alle 21 al Circolo Arci Risorgimento a Bientina, la Proloco di Bientina presenta il nuovo spettacolo di Guascone Teatro dal titolo Annunziata. Di e con Adelaide Vitolo, Irene Rametta e Valentina Grigò per la regia di Andrea Kaemmerle, ideatore di Guascone Teatro.

Lo spettacolo parte dall’analisi delle più belle opere d’arte sul tema dell’annunciazione per soffermarsi sul senso che essa può avere oggi. In scena tre attrici che con ironia e profondità ci faranno capire qualcosa di più su quell’annuncio che ha cambiato per sempre la storia di una donna e del mondo. Ingresso libero. A partire dalle 19.30 sarà possibile fare un apericena (10 euro a persona su prenotazione). A seguire lo spettacolo.

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito del progetto di "Parole Dal Cielo" sul tema dell’annunciazione nell’era digitale. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana e il patrocinio del Comune di Bientina.

Per informazioni e prenotazioni ai numeri: 349 8621054 3294785357 3716164551.