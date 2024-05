"Puntare sulla comunità energetica". La proposta della candidata Ciccarè

Dall’incontro a Perignano, una spinta dalla popolazione del Comune di Casciana Terme Lari per percorrere la strada delle comunità energetiche: una proposta contenuta nel programma della candidata a sindaca Chiara Ciccarè.

"Le Comunità energetiche rinnovabili, o CER, sono un modello di gestione dell’energia che offre una grande opportunità per combattere la povertà energetica e promuovere la sostenibilità ambientale – spiega Ciccarè – Queste possono essere composte da individui, imprese ed istituzioni che si uniscono per condividere energia rinnovabile prodotta dagli impianti messi a disposizione all’interno della comunità". Dunque, le CER offrono vantaggi di tipo ambientale e sociale, contribuendo inoltro allo sviluppo economico del tessuto territoriale. Dal punto di vista ambientale contribuiscono alla riduzione delle emissioni gas serra e dell’inquinamento atmosferico, promuovendo l’efficienza energetica a la riduzione della dipendenza da fonti non rinnovabili.

Dal punto di vista sociale creano posti di lavoro consentendo ai cittadini che ne fanno parte di diventare soggetti attivi nel processo di transizione energetica, promuovendo l’autonomia energetica a livello locale. "C’è inoltre un impatto positivo sulle imprese, visto che si va ad incentivare la riqualificazione dal punto di vista energetico di strutture ed attività presenti nella comunità, con l’obiettivo di rendere attrattivo il territorio anche per l’ingresso di imprese vicine", aggiunge Ciccarè, che intende fare di questo progetto un punto qualificante del proprio mandato. "Il ruolo del Comune – sottolinea Ciccarè – deve essere quello di soggetto referente all’interno della CER e primo promotore coinvolgendo tutti gli attori interessati, ed è questo l’obiettivo concreto e tangibile che ci proponiamo di mettere in atto se i cittadini di Casciana Terme Lari ci daranno fiducia alle elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno".