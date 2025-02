Prostituzione, proposta choc. Il sindaco contro Baldacci: “Valutiamo provvedimenti”

Ponsacco, 22 febbraio 2025 – L’uscita del consigliere comunale di Destra Sociale Massimo Baldacci di aprire “un postribolo, una casa di appuntamenti nell’ex mostra del mobilio” per rilanciare il centro storico ha scatenato le reazioni e le critiche non solo da sinistra. Ma anche da destra. Dalla sua parte politica. Baldacci, infatti, è stato eletto in consiglio comunale nel giugno scorso nella stessa lista Ponsacco SiCura del sindaco Gabriele Gasperini. Baldacci, medico di famiglia in pensione, era stato Il più votato della coalizione di centrodestra con 164 voti. Ma la sua permanenza in PonsaccoSiCura si è interrotta i primi di ottobre, dopo le parole contro Farmavaldera, sempre durante un consiglio comunale. Allora, dopo un incontro con il sindaco Gasperini, Baldacci decise di uscire da PonsaccoSiCura e di formare un suo gruppo, Destra Sociale, rimanendo in maggioranza. A distanza di quattro mesi un’altra patata bollente che questa volta non sembra possa essere “ghiacciata” come è stato fatto a ottobre.

“Il sindaco, la giunta e l’amministrazione – le parole che il sindaco Gabriele Gasperini ha affidato a un commento social – prendono le distanze da parole e contenuti espressi dal consigliere comunale Massimo Baldacci. Le sue parole non rappresentano il pensiero della maggioranza. Le sue parole, già in precedenza, ci hanno costretti a estrometterlo dalla lista civica Ponsacco SiCura. Nei prossimi giorni valuteremo i provvedimenti da prendere”. Gasperini ora rende noto che già a ottobre Baldacci era stato estromesso da PonsaccoSicura. All’epoca aveva dichiarato che era uscito di comune accordo. In sette mesi la maggioranza ha perso l’ex assessore Samuele Ferretti di Civitas Ponsacco (campione di preferenze alle Comunali di giugno con 309 voti) e forse perderà il più votato del centrodestra.

La leader della Lega in provincia di Pisa, consigliera regionale e candidata alla presidenza della Toscana dal suo partito, Elena Meini, afferma che le “parole di Baldacci sono vergognose e le condanniamo”. “Le donne vanno rispettate e non ammettiamo dichiarazioni apertamente sessiste – conclude Meini – Mi auguro che il consigliere ci ripensi immediatamente e chiedendo scusa”.