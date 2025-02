“Al posto dell’ex mobilio portiamoci le prostitute”. Polemica per la proposta in consiglio comunale

Ponsacco, 20 febbraio 2025 – Stupore, che sfocerà sicuramente in polemica, per le parole in consiglio comunale di Massimo Baldacci, eletto con la maggioranza ma ora esponente di un gruppo misto di cui è unico componente, che durante il dibattito sul rilancio del centro storico di Ponsacco ha affermato che per lui, pur di portare gente sul corso: “Si potrebbe aprire anche un postribolo, c'è la ex mostra del mobilio che è vuota” .

Richiamato dal presidente del consiglio comune Roberto Russo all'uso di termini appropriati, il consigliere Baldacci ha rincarato la dose: "Postribolo vuol dire casino, oppure pensa il presidente che certi argomenti siano intoccabili, guardi che p... ce ne sono tante dappertutto e tenerle per la strada non credo sia civiltà. Se c'è la possibilità di dare cibo, spazio, opportunità pur venga qualsiasi tipo di attività se serve a ridar vita al corso - ha concluso Baldacci - Il problema io l'ho sollevato tanti anni fa. Per ridar vita al centro servono parcheggi. Invece l'abbiamo affogato il centro storico. Se si vuole far qualcosa facciamolo, altrimenti diamolo ai rom il centro storico, facciamoci un ghetto con un muro”.