L’eco dei Dire Straits. Il mitico bassista insieme a Valeri

CASCIANA TERME

La grande musica sbarca a Casciana Alta. Sabato 21 giugno nel parco sovrastante piazza Mascagni, a partire dalle 21,15, si terrà il concerto di John Edward Illsley, bassista, cantautore, componente dei Dire Straits, una delle band più celebri di fine del secolo scorso con album di successo internazionale e tour che sono rimasti nella memoria di milioni di spettatori.

Il celebre musicista inglese si esibirà insieme a Andrea Valeri, chitarrista e compositore che vanta collaborazioni a livello internazionale. Tra le sue attività spiccano anche i lavori come compositore e arrangiatore nel film The fifth reading di Michelle Kossler e la collaborazione con Tommy Emmanuel. Nel 2024 è risultato vincitore di vari concorsi internazionali tra cui l’Intercontinetal music awards competition nella categoria best instrumentalist. L’evento è patrocinato e sostenuto dall’amministrazione comunale di Casciana Terme Lari.

"Vogliamo valorizzare i borghi del nostro Comune, vogliamo far scoprire bellezze e panorami poco conosciuti. Per questo abbiamo scelto di portare un evento con musicisti di prestigio a Casciana Alta che ha un belvedere mozzafiato. Per noi anche questo è marketing del territorio. Avere due musicisti come Illsley e Valeri in un borgo come Casciana Alta è una occasione unica in grado di attrarre molti appassionati che avranno anche modo di apprezzare la bellezza della località", afferma il sindaco Paolo Mori.

Sono già stati venduti più di 250 biglietti. E vista l’attesa di molti spettatori l’amministrazione ha allestito un apposito parcheggio in un’area all’ingresso del paese. I biglietti per il concerto si possono acquistare su www.liveticket.it, al bar Bambolo (viale Europa 49, Ponsacco), a Il Barrino (via delle Casine 74, Perignano), alla tabaccheria da Zizzi, in via della Sorgente 20 a Casciana Terme.