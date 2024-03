Programma triennale lavori pubblici: "Via Gozzini e una nuova rotatoria"

SANTA CROCE

Nel programma triennale 2024-2026 delle opere pubbliche di Santa Croce gli interventi maggiori sono la realizzazione della strada di collegamento tra via Gozzini e via Meucci per un importo di 1 milione e 300mila euro nel 2024 e altri 900mila euro nel 2025, la manutenzione straordinaria, l’adeguamento e risanamento dell’edificio sul lungarno Tripoli che ospita il centro educativo Maricò (302.740 euro) e la manutenzione delle strade per un altro mezzo milione di euro. Ci sono anche in previsione i lavori di continuazione della pista ciclabile (200mila euro) su viale Di Vittorio fino alle scuole Primarie Pascoli e 90mila euro per l’efficientamento energetico degli infisso del palazzo comunale.

Stanziati anche 800mila euro per il rifacimento di piazza Panattoni a Staffoli. "Su piazza Panattoni abbiamo avviato da tempo un percorso di parteciazione con la cittadinanza – dice la sindaca Giulia Deidda – Le assemblee, per la verità, sono state poco partecipate. E questo mi fa pensare sull’interesse reale degli abitanti di Staffoli su questo intervento. C’è un problema di sicurezza del selciato e a proposito di questo qualcuno ha anche detto di non rifarla del tutto, ma di metterla in sicurezza. Se ne dovrà occupare con la nuova giunta".

Il Comune di Santa Croce nel documento triennale dei lavori pubblici ha inserito anche gli interventi relativi ai progetti di Rigenerazione in Comune, vale a dire quelle opere per le quali sono state presentate domande di finanziamento insieme al Comune di Castelfranco per la rigenerazione urbana. Pare che i finanziamenti nazionali si siano arenati perché la maggior parte dei soldi sono stati assegnati ai Comuni del sud. Ma su un progetto in particolare Santa Croce vuol andare avanti e per questo ha presentato richiesta di finanziamenti alla Regione.

Si tratta della riqualificazione del fabbricato sul retro del palazzo comunale per relizzarvi uffici della Società della Salute (nello specifico sportello migranti) e uffici per politiche sociali, abitative e scolastiche (importo di 941.280 euro). "un progetto per avvicinare questi uffici al Comune e per risparmiare sull’affitto – spiega Deidda – Ma al momento siamo in attesa di risposte dalla Regione". "Per quanto riguarda il prolungamento di via Gozzini – conclude la sindaca Deidda – sto facendo riunioni serrate. Vorrei approvare il progetto prima della fine della legislatura. Già definito, invece, il progetto della rotatoria su via San Tommaso".

gabriele nuti