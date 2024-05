"Presentata la lista civica Idee in Comune: candidati e candidate per le elezioni comunali a Montopoli"

La lista civica Idee in Comune, che candida a sindaco di Montopoli Michael Cantarella per le elezioni Comunali dell’8 e 9 giugno, presenta la lista dei candidati e delle candidate al consiglio comunale. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 18 maggio, alle 11, nella sede del comitato elettorale della lista civica in via Cavour 38 a San Romano.

A Montopoli, come noto, saranno tre le coalizioni che si sfideranno per l’elezione del nuovo sindaco o della nuova sindaca che prenderà il posto di Giovanni Capecchi. Oltre a Cantarella, sono candidate Silvia Squarcini per il centrodestra Per un’altra Montopoli e Linda Vanni per il centrosinistra Insieme per Montopoli. Considerando sedici in lizza per il consiglio comunale per ognuna delle tre liste, i candidati e le candidate per il consiglio 2024-2029 sono quarantotto.