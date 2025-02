Precipita dalla finestra. In ospedale con l’elisoccorso

SANTA CROCEUn uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una finestra della sua casa in via Martin Luther King a Santa Croce ieri mattina poco dopo le 11. Secondo i carabinieri, intervenuti per i rilievi, si tratterebbe di un incidente domestico. Pare che il 40enne stesse effettuando dei lavori in casa che, evidentemente, l’hanno portato a salire sul davanzale della finestra dalla quale è caduto. Un volo dal secondo piano. L’uomo è stato soccorso da alcuni passanti e vicini, che hanno subito richiesto l’intervento dei sanitari del 118 tramite il numero unico di emergenze 112. Sul posto le ambulanze e l’automedica. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato sull’ambulanza, è stato trasferito al vecchio stadio Buti dove nel frattempo era atterrato l’elisoccorso Pegaso e con l’eliambulanza poi trasportato al centro traumatologico di Careggi in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita anche se ha riportato fratture e traumi gravi. I carabinieri della stazione di Santa Croce hanno effettuato gli accertamenti del caso.