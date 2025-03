Pratiche virtuose, premiata l’azienda Samovar

Samovar è tra le 120 aziende italiane vincitrici dell’edizione 2025 di “CresciBusiness - Progettiamo sostenibile” tra le oltre 2.000 candidate. L’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo e giunta alla seconda edizione, premia le piccole imprese che si sono distinte nell’adozione di pratiche virtuose in ambito ESG (Environmental, social, governance).

L’iniziativa, lanciata a febbraio all’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, prevede per le imprese selezionate un percorso di sviluppo mirato in ambito ESG attraverso strumenti di consulenza, prodotti specifici per obiettivi ambientali, campagne di comunicazione dedicate, workshop e supporto per l’accesso a bandi per la transizione energetica, incluse le opportunità offerte dal PNRR. Il riconoscimento è stato consegnato all’azienda toscana nei giorni scorsi quando il team di Intesa Sanpaolo ha fatto tappa a Capannoli per premiare Samovar, specializzata in viaggi e servizi incentive, selezionata per l’eccellenza nell’implementazione di strategie di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e governance responsabile. Hanno ritirato il premio Maurizio Nardi e Silvia Rocchi.