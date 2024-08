Poste, il sindacato denuncia i disagi: "Atm fuori uso da tempo in due filiali"

VOLTERRA

Disagi a ripetizione per gli utenti di Poste Italiane. Problemi nell’accesso quotidiano ai servizi denunciati dal sindacato dei pensionati Spi Cgil Lega Volterra-Valdicecina-Colline Marittime. Il guaio riguarda atm fuori servizio da settimane. Due sono i problemi evidenziati che riguardano il colle etrusco e le sue frazioni.

"Da oltre due settimane il postamat della sede poste di Volterra, in piazza dei Priori, risulta fuori uso. Questa situazione sta creando non poco disagio per tutti gli utenti bancoposta e in particolare per la popolazione più anziana e per quelle fasce di utenti più deboli dal punto di vista economico che in gran parte usufruiscono dei servizi bancari delle Poste – sottolinea il sindacato dei pensionati Cgil – Chi ha bisogno di contante si ritrova infatti costretto o a fare file lunghe nella sede centrale oppure a prelevare al di fuori del circuito Poste e a pagare, quindi, una commissione di 1,75 euro, una cifra che può apparire modesta, ma non per coloro che hanno una pensione minima o un basso reddito".

Da Volterra a Saline dove, dopo il furto invernale che ha messo ko l’ufficio, nonostante la riapertura dello sportello, non è ancora stato riattivato l’atm. "Stessa situazione si sta verificando alla sede postale di Saline di Volterra. Presso questa sede, dopo il tentato furto di qualche tempo fa, non e’ stato ancora ripristinato il postamat, al posto del quale si trova una lastra metallica". Nei giorni scorsi, da sottolineare, si sono verificati problemi tecnici all’ufficio postale della frazione di Villamagna che hanno costretto a serrate o a aperture a singhiozzo del servizio.

Da qui, arriva un chiaro appello da parte del sindacato della valdicecina per risolvere i disagi per gli utenti: "Siamo a sollecitare la direzione delle Poste in modo che si adoperi, il più rapidamente possibile, al ripristino del servizio di prelievo dei due postamat".

