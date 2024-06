Pontedera è una sfida a quattro. Franconi-Bagnoli una... rivincita

Nella città della Vespa la sfida a sindaco è (anche) una rivincita rispetto alle elezioni comunali 2019. I candidati sono infatti Matteo Franconi, sindaco uscente che spera nel secondo mandato, per la coalizione di centrosinistra e Matteo Bagnoli, che tenta per la seconda volta la corsa al Palp. In corsa però vi sono anche altri due candidati Denise Ciampi e il civico Alberto Andreoli.

BAGNOLI

Lega Bagnoli Sindaco: Domenico Pandolfi, Franco Mannucci, Sara Aringhieri, Luca Barabotti, Ilaria Bazzocchi, Marta Bartoli, Lisa Battaglini, Brunetta Capriotti, Marco Colombini, Patrizia Coppola, Giuseppe D’Ippolito, Stefano Giani, Simone Mannina, Tiziana Orlandi, Luigi Sapia, Seydina Niane.

Giorgia Meloni per Bagnoli Sindaco Fratelli d’Italia: Franco Valleggi, Federica Barabotti, Riccardo Bargellini, Alessandro Brini, Walter Costanzo, Isabella Gabriellini Ghiara, Marco Galiberti, Bianca Iannone, Donatella Isca, Daniela Luperini, Antonio Miccoli, Christian Nannipieri, Gian Paolo Quercetani, Raffaele Saviano, Tina Stanchi, Nicolò Biagio Stella.

Forza Italia Berlusconi Bagnoli Sindaco: Francesca Morelli, Giorgio Petralli, Elisabetta Arzilli, Massimo Bartaloni, Giorgio Bolognesi, Linda Cavallini, Rachele Guidi, Dino Guiggi, Francesca Lapadula, Marianna Lupoli, Alessio Marconcini, Potito Mastrogiacomo, Maria Elena Mungo, Giuseppe Nocchi, Agostino Mario Pesiri, Martina Volpi.

Matteo Bagnoli Sindaco Pontedera al Centro: Claudia Marley Citi, Carla Banducci, Alfredo Bani, Marco Billeri, Lilio Ceccanti, Francesca Chetoni, Yassine El Ghlid, Susanna Guidi, Fausto Leoncini, Lorenzo Luciano, Federica Malacarne, Veronica Mazzinghi, Vittorio Prior, Ylenia Sartini, Cristina Pucci, Rebecca Sonetti.

FRANCONI

Progetto Pontedera - Franconi: Carla Cocilova, Emiliano Accardi, Naima Amaadour, Zoe Ciulli, Elisa Dini, Mamadou Diop, Claudio Fabiani, Remo Lenci, Sara Novi, Alessio Orazzini, Massimo Pierini, Silvia Rubes, Graziano Tani, Giovanni Zucchelli.

Puccinelli per Pontedera: Alessandro Puccinelli, Gianni Bartoli, Giulio Belcari, Sofia Bertelli, Antonella Busdraghi, Leonardo Carloppi, Filippo Chelli, Paolo De Bianchi, Monica Doni, Andrea Fulceri, Tommaso Gabbani, Pietro Michele Gallo, Annalisa Laface, Chiara Menichetti, Federico Orsini, Mara Rocchi.

Partito Democratico: Floriano Della Bella, Mattia Belli, Annamaria Braccini, Giovanna Caridi, Ilicia Di Ienno, Mattia Narayana Gherardini, Simona Leggerini, Domiziano Lenzi, Sonia Ioana Luca, Riccardo Minuti, Francesco Mori, Alice Paletta, Eleonora Pini, Rossella Prosperi, Marco Salvadori, Mario Silvi.

Corricon Matteo Franconi Pontedera: Emilio Montagnani, Vito Bazi, Alessandro Caroti, Patrizia Cerri, Valentina Cervi, Cinzia Dell’Agnello, Rebecca Falleri, Piero Iafrate, Fabio Innocenti, Eugenio Leone, Elisa Morelli, Luigi Nannetti, Lorenzo Nuti, Claudia Peccianti, Federico Vasto, Fabio Volpi.

CIAMPI

Pontedera a Sinistra: Giovanni Forte, Chiara Argelli, Giorgio Albanese, Rosa Barsotti, Francesco Baldoni, Laura Bracaloni, Sergio Capecchi, Serena Fantozzi, Claudio Ciabatti, Enrica Inghilleri, Gianni Ferdani, Annalisa Maccheroni, Milko Paolucci, Lucia Morelli, Elena Nencioni, Ruggiero Virgilio.

ANDREOLI

Presidio Civico - Andreoli Sindaco: Roberta Minneci, Giovanni Vallini, Loriano Cecconi, Lisa Carloni, Raffaele Zagaglia ,Federico Pugi, Stefano Vallini, Orsolina Marina Oriana Merolla, Marco Turini, Luca Vaglini, Rosanna Comini, Benedetta Bartolotti.