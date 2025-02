Pontedera delle donne. Teatro, musica e tanto altro per un 8 marzo tutto l’anno

PONTEDERAAttrici, cantanti, cuoche, scrittrici e così via. Il ricco calendario della seconda edizione di Pontedera delle donne, al via da sabato 1 a sabato 15 marzo, ospita appuntamenti di tutti i tipi. Da spettacoli a presentazione di libri, da proiezioni di film a concerti fino a degustazioni, mostre e pubblici incontri. Sabato 1 marzo apre la rassegna l’Ecoincontro organizzato da Ecofor in programma al Teatro Era alle 18.30 con Chiara Francini in dialogo con Marianna Aprile, un inedito per affrontare vari temi del mondo femminile.

Lunedì 3 marzo alle 15.30 all’Utel ci sarà l’incontro Donne e Religione curato da suor Agnese del Cottolengo di Fornacette. Il 4 marzo, alle 12, verrà inaugurata la mostra Le Atlete in biblioteca mentre alle 15 saranno inaugurate le piste ciclabili dedicate a 10 donne. Quindi quasi ogni giorno un appuntamento tra la biblioteca Gronchi, il museo Piaggio, il Cineclub Agorà (che dal 7 marzo proietterà il film ‘Leggere Lolita a Teheran’) e ancora il Centrum Sete Sois Sete Luas (protagonista la sera dell’8 marzo), la libreria Roma e così via. "Questa è la seconda edizione di Pontedera delle donne, nato lo scorso anno come articolazione del cartellone Toscana delle donne – dice l’assessora Sonia Luca – si tratta di un calendario ricco di appuntamenti che porta prestigio e ci permette di avere una visione più ampia del tema, per comprenderne meglio tutte le dinamiche. L’intento è quello di coinvolgere un pubblico il più vario possibile, per evitare che diventi solo un salotto tra donne".

Nel calendario degli eventi spicca l’inaugurazione della sede dell’associazione Eunice, realizzata nel Palazzo Rota di via Sacco e Vanzetti ed in programma per sabato 8 marzo alle ore 15.30. "Per noi è un grande traguardo ma anche un nuovo punto di partenza – ha detto la presidente di Eunice, Mariana Abbondanza –. Ci fa piacere essere nel cuore pulsante della città, alla stazione, un luogo dove si può fare tanto". Gli altri due Ecoincontri sono in programma il 5 marzo alle 21 al Teatro Era con Lella Costa in ‘Se non posso ballare…non è la mia rivoluzione’ e il 12 marzo sempre al Teatro Era alle 21 con Nancy Brilli nella prima nazionale del reading ‘A Penelope che prende la valigia’ tratto dal libro di Cristina Manetti.