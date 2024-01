Pontedera Carnaval. In piazza il 10 febbraio

Sparito lo storico Comitato Carnevale dei Ragazzi di Fuori del Pontedera, il Comune investe 70.000 euro per organizzare Pontedera Carnaval. Niente più sfilate di carri allegorici, i festeggiamenti del carnevale saranno costituiti da spettacoli di intrattenimento e animazione musicale per tutte le età. Una giornata, quella di sabato 10 febbraio prossimo (in caso di pioggia sarà spostato l’11 febbraio), all’insegna della musica, dello spettacolo a tema e di attività d’intrattenimento per grandi e bambini nelle principali piazze della città. Ad un mese dalla data della festa il Comune ha pubblicato una manifestazione d’interesse per individuare il soggetto interessato all’organizzazione e gestione della festa di carnevale. Un evento diffuso in città, tra piazzone, piazza Curtatone, piazza Cavour e piazza Belfiore che inizierà alle 15 di sabato 10 febbraio per andare avanti fino a dopo la mezzanotte. L’amministrazione comunale indica tra le modalità esecutive della festa "un intrattenimento sul palco con animazione con un servizio dj", "l’organizzazione e gestione tecnico-logistica di animazione delle strade e di piazza Martiri della Libertà, piazza Curtatone, piazza Cavour e piazza Andrea da Pontedera con musica, intrattenimento e attività ludiche indirizzate gratuitamente ad un target differenziato di spettatori, con un ampio e variegato ventaglio di eventi da realizzare nel centro città" e lo "svolgimento di attività di pubbliche relazioni, comunicazione e promozione dell’evento anche tramite social media e web, coordinamento servizi, segreteria organizzativa".

La domanda dovrà essere presentata entro mercoledì 17 gennaio alle 12. È così che si trasforma il carnevale a Pontedera che per oltre mezzo secolo ha fatto divertire i bambini con carri, maschere e trenini fino a conoscere un periodo di depressione e mancanza di ricambio generazionale del Comitato fino alla sua scomparsa.

l.b.