Pontedera, caput mundi. Qui i Vespa World Days

Vespisti di tutto il mondo unitevi, Pontedera vi aspetta. Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivato l’annuncio ufficiale che i prossimi Vespa World Days 2024 verranno organizzati dal 18 al 21 aprile a Pontedera, per l’appunto nella cosiddetta "città della Vespa". L’annuncio è arrivato dall’Assemblea generale del Vespa Wolrd Club, l’organizzazione che riunisce i Vespa Club di tutte le nazioni. Il maxi-raduno di Vespa – ne sono previste 10-12.000 da tutto il mondo – torna in Italia dopo che nel 2014 venne organizzato a Mantova. Ogni anno dal 1954 vengono organizzati questi raduni mondiali. Il primo ci fu nel 1954 a Parigi, in Francia. Poi partirono gli Eurovespa, il primo nel 1955 a Sanremo e da lì decine di appuntamenti in tutta Europa fino al primo Vespa World Day organizzato nel 2007 a San Marino. Quindi le edizioni di successo in Austria, Portogallo, Norvegia, Inghilterra, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Irlanda del Nord, Ungheria, Bali e Guimaraes e nello scorso anno a Interlaken, in Svizzera.

"È una grandissima soddisfazione – il commento del sindaco Matteo Franconi e del vicepresidente nazionale di Anci Città dei Motori, Eugenio Leone – la città ospiterà una manifestazione che richiamerà migliaia di presenze e sarà un volano per tutto il territorio. Grazie a Vespa World Club per avere scelto Pontedera". Intanto sono già partite le prenotazioni di alberghi e agriturismi in Valdera e in tutta la provincia per quello che si preannuncia una settimana da tutto esaurito. Per l’occasione verranno organizzati raduni, parate e tanti tipi di eventi correlati. "È un grande impegno e una grande responsabilità – prosegue Leone – vogliamo presentare Pontedera al mondo nel miglior modo possibile e vorremo che questo evento che farà da vetrina per tutto il territorio sia partecipato da più attori possibile oltre che da tutti i Vespa Club del circondario".