Ponte della Botte chiuso. Soldi alle imprese in crisi. Domande entro dieci giorni

CALCINAIA

Il Comune di Calcinaia ha pubblicato sul sito istituzionale la documentazione relativa alla manifestazione di interesse con la quale gli esercenti potranno fare richiesta di ristori per gli ammanci registrati negli incassi e nel fatturato a causa della chiusura del ponte della Botte dal 5 agosto 2024 al 30 aprile scorso. La Regione ha stanziato una somma in denaro e ha chiesto ai Comuni di individuare modalità e area di ubicazione delle attività che hanno diritto ai ristori. Il Comune guidato dal sindaco Cristiano Alderigi ha pubblicato sul sito anche la cartina del territorio con evidenziata a linee verdi oblique l’area nella quale ricadono le imprese che possono fare domanda di ristori. SI tratta della zona, scendendo dal ponte della Botte verso Fornacette, lungo tutta la parte destra del canale fino al confine con il comune di Cascina e sulla Tosco Romagnola.

"Possono presentare la manifestazione di interesse le attività economiche e produttive aventi sede operativa nel territorio comunale e ricadenti all’interno della perimetrazione delle aree interessate dagli interventi alle infrastrutture di viabilità come individuata dalla planimetria allegata alla deliberazione della giunta – si legge nel documento pubblicato dal Comune – Le imprese devono essere attive e iscritte al registro delle imprese. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nella manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti per tutta la durata del procedimento. Le attività economiche e produttive rientranti nei parametri possono far pervenire la loro manifestazione di interesse, redatta secondo l’istanza di partecipazione che si trova nella documentazione, corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, entro le ore 13 del decimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata del Comune di Calcinaia riportando, come oggetto, ’manifestazione di interesse propedeutica alla concessione di contributi a favore delle attività economiche e produttive colpite dagli effetti derivanti dall’intervento straordinario di chiusura totale del ponte sulla Botte a Fornacette".