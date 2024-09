Ponte chiuso e divieti. Raffica di controlli e multe

CALCINAIA

Controlli e sanzioni. La Polizia locale di Calcinaia sta effettuando tutta una serie di pattugliamenti, in particolare in via delle Case Bianchi, contro il sovraccarico del traffico di questi giorni causato dalla chiusura del ponte della Botte tra Fornacette e San Giovanni alla Vena e alla contestuale riapertura delle scuole.

In via delle Case Bianche, strada che si trova nella zona di Oltrarno, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristiano Alderigi, già dal primo luglio quando il Ponte della Botte era stato ridotto a un unico senso di marcia, aveva istituito con un’ordinanza il divieto di transito, per i soli non residenti nel comune di Calcinaia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via don Minzoni e l’intersezione con via Maremmana. Divieto che perdurerà fino alla fine dei lavori sul Ponte della Botte.

"Un provvedimento che serve ad alleggerire il traffico in via Case Bianche e che la Polizia locale intende far rispettare – si legge in una nota del Comune di Calcinaia – I pattugliamenti e i controlli della Polizia locale sono cominciati da subito soprattutto per mettere in allerta gli automobilisti e sono aumentati di numero nel mese di agosto in cui sono state comminate anche le prime due sanzioni. In questi primi diciotto giorni del mese di settembre, soprattutto dopo l’inizio della scuola, i pattugliamenti sono diventati pressoché quotidiani e si alternano tra orari mattutini e pomeridiani. Nei primi dieci giorni del mese, come da report della Polizia Locale, sono state elevate 15 sanzioni".

"Con l’inizio delle scuole e il conseguente aumento del traffico – conclude il Comune di Calcinaia – si intensificheranno anche i controlli per cui ci preme ribadire che via delle Case Bianche è interdetta alla circolazione dall’intersezione con via Don Minzoni e quella tra via Maremmana per tutti coloro che non risiedono nel nostro territorio comunale".

Il divieto di transito in via delle Case Bianche ai non residenti nel Comune di Calcinaia terminerà quando sarà riaperto il Ponte della Botte. Secondo il cronoprogramma della Provincia di Pisa alla fine dell’anno o, al massimo, nei primi giorni del 2025.

g.n.