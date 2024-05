Ponsacco verso il voto di giugno. Il Pd ha scelto la lista dei candidati: "Per Lupi un mix di esperienze"

PONSACCO

Il Partito Democratico di Ponsacco ha scelto i sedici componenti della lista a sostegno della candidatura a sindaco di Fabrizio Lupi. "Un mix di esperienza politico-amministrativa e società civile che riuscirà a coniugare le tante eccellenze presenti nel nostro comune", spiega il Pd. La presentazione delle tre liste che sostengono Lupi – Pd, Civica per Ponsacco con Paola Ferretti e Ponsacco in Movimento – sarà il 14 maggio, alle 21, al cinema teatro Odeon.

Ecco la lista del Pd: Lorella Picchi, 59 anni, segretaria del Pd di Ponsacco, consigliere comunale uscente, Bertha Baldini, 49 anni, operatrice sociosanitaria e volontaria protezione civile, Marco Bernacchi, pensionato di 62 anni, ex ufficiale tecnico dell’aereonautica, Giacomo Brogi, 57 anni, lavora nel campo assicurativo, attivista ambientale nell’associazione Eliantus, Francesca Carlotti, 53 anni, impiegata in uno studio radiologico, Roberto Chiarugi, 62 anni, funzionario amministrativo del comune di Pontedera, ex assessore dal 2009 al 2014, Claudio Consoloni, pensionato di 69 anni, ex dirigente di cooperativa di servizi e manutenzioni, Fabio Deri, 64 anni, consigliere comunale uscente, medico di medicina generale, Jessica Di Bartolomeo, 33 anni, socia e volontaria della Pubblica Assistenza, Yassine El Messaoudi, 24 anni, responsabile del concierge al Colleoli Resort, studente universitario, Cinzia Fabbri, 64 anni, ex dipendente del Comune di Ponsacco, volontaria Bibliolandia, Simone Ferrini, 37 anni, consigliere e capogruppo Pd uscente, direttore della Pubblica Assistenza di Ponsacco, Irene Meini, 33 anni, avvocato, ex segretaria della sindaca Brogi, funzionario della Regione, Lisa Musso, 21 anni, studentessa di scienze politiche, di Amnesty International, Sara Socci, 28 anni, geometra, segretaria Hrt h24 Mtb, Gerardino Zarra, 59 anni, presidente consiglio comunale uscente.