Ponsacco Magnifica, gran successo all’Odeon

Tutto esaurito per la quarta edizione di Ponsacco Magnifica. Giovedì sera il teatro Odeon di Ponsacco ha ospitato il concerto d’inverno organizzato dalla Edra, marchio di arredamento di altissima qualità conosciuto in tutto il mondo per la sua collezione di divani e poltrone. Un appuntamento diventato ormai fisso nel calendario ponsacchino, una tradizione che anno dopo anno si rinnova al ritmo di jazz. La musica è la grande protagonista della serata insieme alla beneficenza.

"Edra – ha spiegato la presentatrice della serata dal palco Anna Tavernise – cerca di costruire occasioni di incontro con la cittadinanza e il territorio dove è nata e dove porta avanti da sempre la propria attività. Desidera sostenere le realtà locali e collaborare insieme per promuovere iniziative culturali al fine di migliorare sempre di più la qualità della vita sul nostro territorio. Un riconoscimento di valore che in questa comunità si riesce a creare, affinché ogni forma d’arte sia un dono soprattutto da vivere".

Un concerto realizzato con il contributo degli Amici della Musica, l’intera PJO Orchestra Jazz e gli archi della Art Orchestra project, il Comune di Ponsacco e l’Accademia dei Fortificati a cui è stata affidata l’organizzazione. A dirigere l’orchestra il Maestro David Bertini con le voci di Michela Lombardi e Corinna Bertini. L’incasso della serata e le donazioni raccolte saranno donate interamente alla Misericordia di Ponsacco e alla casa di riposo Giampieri.

"Grazie a Edra che da lustro alla nostra comunità e grazie per la generosità dimostrata – ha detto al microfono il sindaco Gabriele Gasperini –. Credo che la politica non debba utilizzare le eccellenze per brillare di luce riflessa ma debba lavorare con loro in sinergia, in continua collaborazione".